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Quartier résidentiel Beau potentiel au centre de nahariya

Nahariya, Israël
depuis
$425,880
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8
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ID: 36449
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Yosef Levi

À propos du complexe

Appartement 4 pièces rue Herzl. En très bon état, spacieux et lumineux. Beau potentiel.

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Nahariya, Israël
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