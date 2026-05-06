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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové architecturellement à côté de basel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,85M
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ID: 35742
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehoshua Bin Nun, 69

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité Au 69 rue Yehoshua Ben Nun, rue calme à proximité du parc Hayarkon Au cœur du vieux nord (près du boulevard Nordau) Appartement 3 pièces au design architectural et aux finitions haut de gamme. Surface de 75 m² (selon le cadastre) Au 4ème étage Avec ascenseur Immeuble bien entretenu Présence d'un abri dans l'immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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