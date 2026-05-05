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Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 piÈces vue mer

Nahariya, Israël
depuis
$628,680
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ID: 36376
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Bel appartement de 4 pièces, neuf, lumineux et spacieux. D'une superficie de 110 m², il comprend une mirpeset de 14 m², un cellier, un parking et un ascenseur. Offrant une belle vue sur la mer, il est situé au 2ème étage d'un immeuble de 8 étages, dans le nouvel environnement résidentiel d'Akhziv.

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Nahariya, Israël
Loisirs

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