  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf

Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
;
2
Laisser une demande
ID: 36415
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Pinhas Kehati, 8

À propos du complexe

Spacieux appartement de 3 pièces, neuf de l'entrepreneur, emménagement dans 3 mois environ. Prestations d'hôtes très lumineuses + salle de bains et toilettes séparées. Balcon Soucca depuis le salon, l'appartement est sur l'axe ferroviaire de la rue Yemin Avot, mais fait face à un coin calme. Ascenseur, bâtiment modernisé

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,55M
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,64M
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,28M
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$943,020
Quartier résidentiel Netanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$3,29M
Vous regardez
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca
Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Proche Beit Vegan, au cœur de Ramat Charet. Bien rare et unique sur le marché ! Dans une petite rue calme, proche du supermarché et des transports. Cottage duplex entièrement rénové avec des finitions de qualité et un aménagement de très bon goût. Beau salon lumineux, cuisine moderne et sp…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
À VENDRE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PIÈCES À FLORENTIN 109 m² + 63 m² de terrasse 2 chambres 1 salle de bain, 2 toilettes Duplex penthouse Finitions haut de gamme Parking Immeuble neuf Ce magnifique duplex orienté sud-ouest offre un cadre de vie exceptionnel avec un accès direct par ascenseur à l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,732
Herzog 21 Kiryat Shmuel, début de Rehavia 6e étage Ascenseur Appartement de 3 pièces Salle de bain avec douche Balcon avec vue imprenable Toit privé avec cuisine extérieure, jacuzzi et vue spectaculaire Pièce sécurisée (Mamad) Entièrement meublé Design architectural
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller