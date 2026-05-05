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Quartier résidentiel Grand jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$3,38M
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ID: 36509
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaMeyasdim, 7

À propos du complexe

Beit Kerem - un nouveau bâtiment avec une entrée privée. Luxueux appartement conçu par un architecte. 5 pièces 170 m² + jardin 150 m² Possibilité de diviser en 3+2. Balcon de Soucca. 2 stationnements. ascenseur

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Jérusalem, Israël
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