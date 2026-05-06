  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem

Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$4,16M
;
6
Laisser une demande
ID: 36229
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est un véritable joyau de l'immobilier. Emplacement Idéal . Profitez d'un accès facile aux transports publics, avec le tramway à deux pas, et explorez les attractions de la ville : seulement 8 minutes du Shouk Mahane Yehuda et 15 minutes de la célèbre Mamila et de la vieille ville. Caractéristiques du Projet Vues panoramiques sur la forêt d’Ein Kerem ,venez visiter les plus grands musées de Jérusalem. Parking souterrain sécurisé avec portail électrique. Revêtement extérieur en pierre authentique de Jérusalem. Lobby élégant meublé avec des matériaux de luxe. Fenêtres à double vitrage avec cadre en aluminium. 3 ascenseurs de luxe , y compris ascenseurs de shabbat. Espaces de divertissement variés, jardin paysager, bibliothèque, billard et grande synagogue. Salon privé haut de gamme. Espace réservé pour les Souccot. Caractéristiques des Appartements : Système de maison intelligente pour une gestion optimale de l'électricité. Cuisine haut de gamme de marques reconnues. Robinetterie mitigeur dans toutes les pièces. Dallage en porcelaine de granit 100/100. Meubles de salle de bain inclus. Climatisation Inverter VRF pour un confort maximal. Prises de gaz, d'eau et d'électricité sur le balcon principal. Accessoires électriques modernes et esthétiques. Toilettes suspendues. Pour plus d'informations, contactez Mardochee Khayat au 0523362121.** Venez découvrir un nouveau standard de vie à Jérusalem !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Affaire en or
Jérusalem, Israël
depuis
$750,360
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place masaryk – grand 2 piÈces de 81 m² – emplacement premium – idÉal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,55M
Quartier résidentiel Habiter a ir yamim haradasha
Netanya, Israël
depuis
$2,57M
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral
Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel Appartement renove rue yeshurun - tel aviv - a proximite de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,09M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet haut standing jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,16M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Quartier résidentiel Centre-ville. bel immeuble récent. proche de tous les commerces.
Raanana, Israël
depuis
$3,69M
Belle surface de 126 m² net. Appartement au 4e étage avec mirpeset de 14 m². Vue dégagée. Immeuble rénové. Parking. Centre-ville de Raanana. Proche de toutes les commodités
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,75M
Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièces à l'agencement optimal ✨ Place de parking privée avec robot ✨ Orientation nord-ouest ***Disponib…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,91M
Idéalement situé rue Frishman, face à la place Masaryk et à proximité de la place Rabin, cet appartement bénéficie d'un emplacement central et très recherché au cœur de Tel-Aviv. Dans un immeuble bien entretenu avec ascenseur et miklat, découvrez un 3 pièces d'environ 100 m², situé au 4ème é…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller