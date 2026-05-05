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Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
;
18
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ID: 36406
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Duplex penthouse a vendre a Ashdod : Grand séjour et cuisine donnant sur une terrasse de 18m2 face au parc, 2 chambres a coucher et une salle de bain et WC, a l'étage grande terrasse, suite parental avec dressing et ו avec jacuzzi et WC, un salon, une buanderie, ainsi qu'une autre chambre avec douche et toilettes. Une cave et un parking viennent compléter ce bien

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Ashdod, Israël
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