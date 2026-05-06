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Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul

Jérusalem, Israël
depuis
$3,833
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ID: 36110
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

À propos du complexe

Nouveau sur le marché à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim", avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 162m², avec deux expositions. Il offre une vue verdoyante sur les montagnes de Jérusalem. Possibilité de créer 8 bureaux et une salle d'accueil supplémentaire. Il est possible de connecter 2 bureaux supplémentaires de 141 m² et 248 m² chacun, pour atteindre une superficie totale brute de 551 m². Le prix du m² est de 85 NIS pour le loyer, 17,5 NIS par m² pour les charges d'immeuble, et 22 NIS par m² pour l'arnona. Le prix est avant TVA et l'entrée dans les bureaux est immédiate. Possibilité de louer des places de parking dans l'immeuble. Emplacement extrêmement recherché à l'entrée de la ville et proche des axes centraux de transports.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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