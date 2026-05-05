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Quartier résidentiel Baka - maison arabe

Jérusalem, Israël
depuis
$3,99M
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ID: 36255
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Rare maison arabe de 185 m², jardin de 220 m², belle hauteur sous plafond, entrée privée, quartier calme et central. 11.800.000 ₪

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Jérusalem, Israël
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