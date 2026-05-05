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Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !

Ashdod, Israël
depuis
$1,44M
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6
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ID: 36316
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face a la mer Prestations : -3 mètres de hauteur sous plafond -Sol 80/80 -10 mètres linéaire de cuisine -volets roulants électriques Penthouse en duplex avec piscine privée

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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