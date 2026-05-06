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Quartier résidentiel Neuf - en centre-ville, très lumineux

Raanana, Israël
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$8,700
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ID: 35772
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

À propos du complexe

Centre-ville. Immeuble neuf. 4 pièces jamais habité. 5e étage. Très lumineux. Parking. Disponible à partir de juin 2026.

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Raanana, Israël
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