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Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle : appartement 4 pièces à ashdod à youd bet

Ashdod, Israël
depuis
$706,420
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ID: 36387
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sivan

À propos du complexe

Affaire exceptionnelle ! Appartement 3 pièces à Youd Bet, très bien placé à un très bon prix. Entièrement meublé. À proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces...

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Ashdod, Israël
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