  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse

Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse

Jérusalem, Israël
depuis
$2,13M
;
5
Laisser une demande
ID: 36372
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Rath, 5

À propos du complexe

En plein cœur de Bayit Vegan, au pied des synagogues, écoles et commerces : petit immeuble de 4 étages seulement avec ascenseur, parking couvert et grande cave de 12m2. Penthouse 4 pièces, transformable en 5 très facilement, avec immense terrasse de 50m2 Souccah sur vue panoramique de Jérusalem ! Seul sur l'étage. 4 orientations, très grand salon très lumineux avec superbe vue, cuisine séparée, climatisation centrale, parking et grande cave.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,53M
Quartier résidentiel Exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$598,260
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$794,300
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces en rez-de-jardin à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,97M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$2,13M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,46M
Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,30M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Afficher tout Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Ascalon, Israël
depuis
$1,22M
Dans le quartier de la City, dans un immeuble de standing avec jacuzzi et sauna. Rez-de-jardin décoré par architecte d'intérieur, 5 pièces, vue mer, piscine privée. Exceptionnel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller