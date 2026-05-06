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Quartier résidentiel Maison familiale dans le quartier résidentiel prisé haotsar de hadera, un rêve à ce prix-là !

Hadera, Israël
depuis
$3,20M
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10
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ID: 36015
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

À propos du complexe

BZH Saisissez cette opportunité : acquérir une belle maison chaleureuse dans la rue prisée d'Hamochava ! - Cottage de 5.5 pièces bien entretenu d'environ 150 m², - Grand jardin soigné de 250 m², avec des arbres fruitiers, - Salon chaleureux et cossu, - Cuisine cachère avec 2 éviers et son coin repas, - Une demi-pièce sécurisée au rez-de-chaussée, - À l'étage, une suite parentale très spacieuse avec sa terrasse privée, - 3 chambres d'enfants et leur salle d'eau, - Petite pièce aménagée au fond du jardin (possibilité de la transformer en bureau par exemple), - Une place de parking, - Cadastre en règle, - Pas d'allée commune ! Avantages de cet emplacement : Rue calme et résidentielle, au cœur d'un quartier pavillonnaire dans une rue semi-piétonne, au bord du centre-ville de Hadera ! À proximité des écoles, ganims et parc pour enfants, de la communauté francophone Chevet A'him, d'autres synagogues, des principaux axes routiers, des centres commerciaux, bus, de la gare. Prix : 3.300.000 NIS seulement ! Contactez-nous ! RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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