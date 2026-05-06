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Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$799,000
06/05/2026
$799,000
05/05/2026
$794,300
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6
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ID: 35671
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Pesach Hevroni

À propos du complexe

Dans une résidence récente du quartier de Kiryat Yovel, découvrez un superbe appartement de 2 pièces, moderne, lumineux et parfaitement entretenu. Situé au 11ᵉ étage d’un immeuble construit en 2023 avec ascenseur de Shabbat, il offre une surface de 50 m² prolongée par un balcon de 4 m² avec une vue panoramique dégagée orientée ouest. Le séjour spacieux et baigné de lumière s’ouvre sur une cuisine contemporaine, l’appartement dispose d’une chambre confortable avec mamad intégré ainsi que d’une salle d’eau élégante. Une cave privative et une place de parking souterrain viennent compléter ce bien. Les commerces, services et le tramway se trouvent directement au pied de l’immeuble, offrant un confort de vie exceptionnel. Actuellement loué 4 800 ₪ par mois, avec un complément de 400 ₪ pour la cave, , constituant une excellente opportunité aussi bien pour un investissement sécurisé que pour une future résidence principale de qualité.

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Jérusalem, Israël
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