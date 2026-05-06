  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)

Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)

Ashdod, Israël
depuis
$1,09M
06/05/2026
$1,09M
05/05/2026
$1,08M
;
9
Laisser une demande
ID: 35710
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kinneret

À propos du complexe

À vendre – superbe appartement de 5 pièces situé rue Kineret à Ashdod (quartier Youd Alef). Entièrement rénové à neuf, il offre une surface de 170 m² avec deux balcons spacieux. L'appartement est climatisé et comprend un parking privé ainsi qu'une cave. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, dans un immeuble de standing comportant seulement deux appartements par étage. Proche de toutes les commodités, cet appartement allie confort, espace et emplacement idéal.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel À louer - immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,230
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Jérusalem, Israël
depuis
$3,48M
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jérusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,23M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pièces à ashdod, rue kineret (youd alef)
Ashdod, Israël
depuis
$1,09M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,09M
Appartement refait à neuf Étage élevé avec ascenseur Vue complètement dégagée Parking privatif 5 mins à pied de la plage Sans travaux Libre immédiatement AFFAIRE À SAISIR
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$3,33M
Complexe au coeur de Baka, rue Yehuda. Duplex 5 pièces 126 m² + 3 pièces 68 m² + studio/bureau 24 m² Grands balcons soucca, parking, clim, 3 directions d'air
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,00M
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller