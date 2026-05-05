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Quartier résidentiel Appartement 3 pièces lumineux au centre de netanya

Netanya, Israël
depuis
$774,020
;
9
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ID: 36246
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

• Appartement vendu meublé et entièrement équipé • Mamad (pièce sécurisée) • Chauffe-eau solaire + gaz • Climatisation centrale avec contrôle indépendant dans les chambres • Balcon avec arrivée d'eau et de gaz • Filet de protection sur le balcon • Exposition Nord-Est / Sud-Ouest (excellente ventilation naturelle) • Grande cuve d'évier dans la cuisine Charges : • Arnona : 980 ₪ / 2 mois • Vaad habayit : 250 ₪ / mois

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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Alimentation et boissons
Loisirs

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Netanya, Israël
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