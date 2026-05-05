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Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka

Jérusalem, Israël
depuis
$11,00M
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5
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ID: 36513
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au coeur de Baka calme et pastoral, maison arabe + possibilite de construire 250 m2, immense jardin (env. 700 m2), entierement renove, chauffage au sol + climatisation, grand parking, 5 salles de bains, 5 toilettes, verdoyant

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Jérusalem, Israël
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