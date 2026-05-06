  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Projet neuf à hadera

Quartier résidentiel Projet neuf à hadera

Hadera, Israël
depuis
$1,99M
;
8
Laisser une demande
ID: 36231
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Programme neuf à Hadera : un emplacement stratégique entre Tel Aviv et Haïfa. Vous recherchez un projet neuf a hadera Une nouvelle adresse d’exception au cœur de la ville Mardochée Khayat vous propose de découvrir ce magnifique projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Trois immeubles modernes au design architectural raffiné s’élèveront au-dessus d’une galerie commerciale animée, accueillant de prestigieuses enseignes. Profitez du confort d’une rue calme, tout en étant au centre des commodités : • Gare de Hadera à proximité, pour un accès direct à Tel Aviv et Haïfa • Réseau de bus reliant facilement tout Israël • À deux pas du centre commercial Canyon Mall Hof Hayam avec ses boutiques, cafés et restaurants • À seulement 10 minutes de la plage • 30 minutes de Tel Aviv et 30 minutes de Haïfa en voiture Caractéristiques du projet • Lobby double hauteur, luxueusement décoré par un architecte d’intérieur • Trois ascenseurs dont un chabbatique • Vue dégagée dès les premiers étages • Garantie bancaire : Mizrahi Tefahot • Démarrage des travaux : septembre 2025 • Livraison prévue : mai 2030 • Possibilité de financement 20 % à la signature, 80 % à la remise des clés – sans indexation sous conditions • Prestations haut de gamme Caractéristiques des appartements • Carrelage moderne 80x80 dans toutes les pièces • Préparation à la climatisation centralisée • Meubles de salle de bain design • Robinetterie mitigeur haut de gamme • Portes intérieures de qualité • Cuisine personnalisable • Stores électriques dans tout l’appartement Typologies disponibles : • 2 pièces : 55 m² + 10 m² terrasse • 3 pièces : 75 m² + 12 m² terrasse • 4 pièces : 105 m² + 10 m² terrasse • 5 pièces : 123 m² + terrasses de 10 m² + 6 m²

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$537,420
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway À bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$801,060
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$794,300
Quartier résidentiel Habiter a ir yamim haradasha
Netanya, Israël
depuis
$2,86M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf à hadera
Hadera, Israël
depuis
$1,99M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$947,752
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un nouveau projet dans le quartier de Galey yam. La construction architecturale vous offre de vivre dans un complexe de trois bâtiments au pied d'un centre commercial où de belles marques seront présentes. Près de la nouvelle mairie de Netanya, bus…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
Appartement de 4,5 pièces, après TAMA 38 Rénové à un niveau élevé, grande cuisine moderne, salon spacieux, balcon depuis le salon, 3 grandes chambres, suite parentale, soucca de 4 mètres carrés, dimension, 3 directions d'air, ascenseur de Shabbat Possibilité de meubles, et plus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Immeuble moderne proche du parc Hayarkon 108m² + 10m² de balcon 5 pièces haut de gamme entièrement meublées Ascenseur / parking / mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller