  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite

Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite

Netanya, Israël
depuis
$1,12M
;
6
Laisser une demande
ID: 36197
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Le constructeur Avraham Amram dont la réputation n’est plus à faire a déjà réaliser plusieurs projets sur Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat et dans d autres villes d’Israel Caractéristiques du projet Le projet Momento comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que des penthouses avec jacuzzi privatif Revêtement extérieur dernière génération L immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 3 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 3 ans Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Appartement pièces de 104 m2 +15m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 106 m2 + 19m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 132 m2+ 20 m2 de terrasse Pour toutes informations complémentaires contactez Mardochee Khayat 0523362121

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,94M
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin 4 pièces, plein centre raanana
Raanana, Israël
depuis
$4,25M
Quartier résidentiel Lumière, confort et qualité de vie au cœur de kiryat moshe - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,60M
Vous regardez
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,12M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,01M
Nouveau projet sur Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle, proche du matnas et de tous commerce…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf
Quartier résidentiel Penthouse de prestige - vue panoramique - jérusalem - 5 pièces - neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$2,20M
Somptueux penthouse de 170 m² et 44 m² de terrasse, au 17ème étage d'un immeuble moderne et prestigieux à la limite entre Bet Vegan et Kiryat Hayovel, un emplacement stratégique à 2 pas de tout. Ce bien d'exception vous séduira par ses volumes, sa lumière naturelle et sa vue panoramique. Il …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,08M
Dans un tres bel immeuble classes Rue Sheinkin Mini penthouse d’une surface de 96m2 avec terrasse de 40 m2 de plain-pied composé de 2 chambres à coucher + grand séjour 3eme étage avec ascenseur Vue dégagée
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller