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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf

Netanya, Israël
depuis
$1,35M
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5
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ID: 36205
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Découvrez notre nouveau projet en prévente, commercialisé par Mardochee Khayat, votre spécialiste des projets neufs. Situé dans le prestigieux quartier de Netanya, Ramat Poleg, notre résidence offre un emplacement idéal à proximité du canyon Ir Yamim, de la magnifique plage de Poleg, des écoles renommées et de la grande synagogue de Poleg . Ce projet immobilier exclusif combine qualité de construction, design moderne et confort de vie. Chaque appartement est conçu avec soin, offrant des espaces spacieux et lumineux pour répondre à tous vos besoins. Que vous recherchiez une résidence principale ou un investissement, notre projet répondra à vos attentes les plus élevées. En choisissant notre projet en prévente, vous bénéficiez d'une opportunité unique d'acquérir votre futur chez-vous à des conditions avantageuses. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de devenir propriétaire dans l'un des quartiers les plus prisés de Netanya. Caractéristiques du projet Le projet Poleg comprend différents type d’appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse et un rez de jardin. Revêtement extérieur en pierre naturelle et aluminium L’immeuble sera doté d un double lobby avec une tres belle hauteur sous plafond Aménagé et conçu par l architecte 2 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison dans 2 ans Garantie bancaire Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée dernière génération Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Type appartement Appartement 3 pièces de 77 m2 +12m2 de terrasse Appartement 4 pièces de 105 m2 + 13m2 de terrasse Appartement 5 pièces de 131 m2+16m2 de terrasse

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Épiceries
Loisirs

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