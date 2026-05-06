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Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf

Netanya, Israël
depuis
$1,30M
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9
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ID: 36199
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Vous recherchez un projet neuf à Netanya ? Mardochée Khayat vous invite à vivre dans un de nos projets résidentiels de Netanya au pied du kikar. Le projet est situé au cœur de la ville dans un des emplacements les plus convoités de Netanya. Caractéristiques du projet : - Architecture moderne de la tour résidentielle - Prestation de haut standing avec lobby décoré par designer - 2 ascenseurs ultra-rapides et modernes dont un chabbatique - Chaque appartement est vendu avec une place de parking souterrain - Revêtement extérieur en aluminium blanc - Construction démarrée - Livraison mai/juin 2025 - Garantie bancaire Caractéristiques de l'appartement : - Carrelage dans toute la maison 80x80 - Climatisation centralisée - Meuble de salle de bain de qualité - Robinetterie mitigeur - Portes intérieures de qualité - Cuisine personnalisable - WC suspendu - Stores électriques dans toute la maison - Appartement de 2 pièces 60 m²+20m² - Appartement de 4 pièces côté 110m²+12m² - Vue imprenable sur le kikar et la mer Venez visiter votre futur appartement !

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Netanya, Israël
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