  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²

Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²

Jérusalem, Israël
depuis
$980,200
;
4
Laisser une demande
ID: 36330
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

2e et dernier étage (et demi) Quatre orientations Grande suite parentale Balcon de 8 m² + balcon sur le toit de 20 m² (également sous une souccah) Vue dégagée sur Ein Kerem Intimité totale À proximité immédiate d'une synagogue, d'écoles maternelles, d'arrêts de bus, de commerces et autres commodités. Permis de construire accordé : l'appartement bénéficiera d'une surface supplémentaire de 40 m² !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse 4 pièces neuf excellent emplacement bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,42M
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$777,400
Quartier résidentiel Bel appartement avec terrasse dans un immeuble neuf - projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$986,960
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Bat Yam, Israël
depuis
$3,38M
Quartier résidentiel Nouveau programme résidentiel a ashdod 6eme arrondissement
Ashdod, Israël
depuis
$1,56M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3, 5 pièces, rénové avec des prestations haut de gamme, 80 m²
Jérusalem, Israël
depuis
$980,200
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pièces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pièces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pièces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pièces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pièces rehov hachmi - bayt vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$811,200
INVESTISSEMENT ! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi ✨ 3 pièces 51m², bien agencé, très bon état, buanderie Terrasse Souccah vue dégagée Rez-de-chaussée Parking et mahsan
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Quartier résidentiel Appartement à vendre à baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,23M
Baka, dereh beit Lehem 49, au-dessus d'une maison authentique, 2e étage sans ascenseur, 4 pièces (mamad), 2 douches, 2 toilettes, 89 m2, terrasse souccah 7 m2, bon état, lumineux, vue dégagée. 3650000 shekels
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !
Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !
Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !
Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !
Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !
Afficher tout Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !
Quartier résidentiel À louer : superbe appartement de 4 pièces, spacieux et lumineux, avec vue directe sur la mer !
Netanya, Israël
depuis
$2,873
Rue Nitza, Netanya Cet appartement est idéal pour les amoureux de la mer, à seulement quelques pas de la magnifique promenade de Netanya. À proximité immédiate des cafés, restaurants, supermarchés et de la plage. Détails de l'appartement : • Immeuble HaTerrassa, face à la mer • Immeuble de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller