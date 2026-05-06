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Quartier résidentiel Habiter a ir yamim haradasha

Netanya, Israël
depuis
$2,86M
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4
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ID: 36169
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Zalman Shneur, 17 Mifal HaPayis

À propos du complexe

Projet Neuf à Netanya .Savyon Une nouvelle adresse d’exception, entre ville et nature À deux pas de la mer et des centres commerciaux, découvrez Savyon , une résidence d’exception réalisée par l’un des plus grands constructeurs d’Israël. Situation idéale : à côté du PIANO et d’Ir Yamim, entre le dynamisme urbain et la nature préservée de la réserve des Iris. Le projet • 4 tours modernes et élégantes • Appartements de 3, 4 et 5 pièces, ainsi que des penthouses haut de gamme • Grandes terrasses et prestations raffinées • Parking privé pour chaque appartement • Hall d’entrée design et club résidentiel dans chaque immeuble Caractéristiques du projet • Lobby double hauteur, décoré par un architecte d’intérieur • Trois ascenseurs dont un chabbatique • Vue dégagée dès les premiers étages • Garantie bancaire : Mizrahi Tefahot • Démarrage des travaux : mars 2025 • Livraison prévue : septembre 2028 • Financement possibilités : 20 % à la signature, 80 % à la remise des clés • Prestations haut standing Caractéristiques des appartements • Carrelage moderne 80x80 dans toutes les pièces • Climatisation centralisée • Meubles de salle de bain design • Robinetterie mitigeur haut de gamme • Portes intérieures de qualité • Cuisine personnalisable • Stores électriques dans tout l’appartement (sauf Mamad) Typologies disponibles • 3 pièces – 79 m² + 9,5 m² terrasse • 4 pièces – 96 m² + 12 m² terrasse • 5 pièces – 121 m² + 15 m² terrasse

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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Épiceries
Loisirs

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