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Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan

Ramat Gan, Israël
depuis
$3,20M
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8
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ID: 36164
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement résidentiel calme à proximité immédiate du centre économique d’Israël. Ramat Gan abrite le plus grand quartier d’affaires du pays, la Bourse de Tel-Aviv (Boursa District), où siègent les principales banques, compagnies d’assurance et tours d’entreprises internationales. La ville est en pleine expansion, portée par de nombreux projets de renouvellement urbain (Tama 38, Pinouï Binouï) et de résidences haut de gamme. Grâce à ses espaces verts généreux, comme le Parc National de Ramat Gan, ses infrastructures modernes et sa connexion directe aux grands axes (Ayalon, Route 4, Route 6, Tramway rouge), la ville offre un cadre de vie idéal pour ceux qui recherchent confort, proximité et rentabilité. LE PROJET – UZIEL 13–15 Situé au cœur d’un quartier paisible et central de Ramat Gan, Uziel 13–15 est un projet résidentiel d’exception développé par Kardan Nadlan, l’un des plus grands promoteurs d’Israël. Ce programme se compose d’une tour de luxe et de deux immeubles boutique, alliant design contemporain, volumes généreux et finitions haut de gamme. Les appartements du 2 au 5 pièces, ainsi que les mini-penthouses et penthouses, bénéficient de grandes terrasses offrant des vues dégagées sur le Gush Dan. Grâce à son emplacement stratégique, le projet bénéficie d’un accès direct au tramway, et aux principaux axes routiers reliant Tel-Aviv, Givatayim et Petah Tikva. POINTS FORTS DU PROJET • Emplacement central et calme au cœur de Ramat Gan • Proximité immédiate du tramway et des axes majeurs • Architecture moderne et design contemporain (bois et verdure) • Lobby design, salle de sport équipée, et finitions de standing • Vue dégagée sur le Gush Dan • Appartements lumineux avec grandes terrasses • Spécifications techniques de haut niveau CONDITIONS DE PAIEMENT • 20 % à la signature du contrat • 80 % quatre mois avant la livraison • Sans alavat kablan (prêt promoteur) • Indexation encadrée : 3 % par an cumulable, pris en charge par le promoteur

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Ramat Gan, Israël
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