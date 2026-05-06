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Quartier résidentiel OpportunitÉ rare – 2 piÈces moderne avec balcon & parking

Jérusalem, Israël
depuis
$6,000
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5
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ID: 36106
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Nouveau sur le marché ! Dans le quartier recherché de Mekor Haïm, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila, face à tous les commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Appartement 2 pièces neuf de 49 m² avec 5 m² de balcon, une véritable perle, avec vue dégagée orientée ouest. Comprend un mamad amélioré, une salle d'eau, chauffage au sol, climatisation VRF, système Smart Home, parking souterrain privé et cave. Entrée immédiate.

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Jérusalem, Israël
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