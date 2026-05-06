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Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$6,00M
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5
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ID: 36091
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement 3 pièces de 90m² avec jardin de 80m² situé à la jonction de deux quartiers principaux : Abu Tor - Le côté est de la route d'Hébron à cette hauteur appartient au quartier d'Abu Tor (un quartier mixte connu pour ses maisons de caractère et ses vues sur la vieille ville). Baka (Geulim) - Le côté ouest de la route, juste en face, marque l'entrée du quartier de Baka, très prisé pour son architecture et sa proximité avec la Rakevet (la voie ferrée transformée en parc piéton). C'est une zone très centrale, située à quelques minutes de marche de la Cinémathèque, du complexe de loisirs de la Première Gare (First Station) et du centre culturel Yes Planet.

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Jérusalem, Israël
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