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Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces à la marina d'ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$4,50M
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10
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ID: 36404
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Exodus, 11

À propos du complexe

Très rare ! Dans la résidence Sarfati, rue Exodus, à la marina, appartement 4 pièces avec terrasse de 24 m² vue mer. Situé au 5ème étage, 2 ascenseurs dans l'immeuble dont un de shabbat. Appartement entièrement refait, très moderne, à 50 mètres à pied de la plage. Avis aux connaisseurs.

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Ashdod, Israël
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