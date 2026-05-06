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Quartier résidentiel Grand 3 pièces rdc ensoleillé et calme à kiryat moshe

Jérusalem, Israël
depuis
$3,20M
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8
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ID: 35584
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Rav Tzair, 7

À propos du complexe

Au cœur de Kiryat Moshe, dans un cadre verdoyant face à une aire de jeux pour enfants, ce spacieux appartement de 3 pièces d'environ 85 m² comprend deux balcons : l'un fermé (environ 10 m²) et l'autre ouvert sur le séjour, idéal pour l'installation d'une soucca. Bénéficiant d'une triple exposition, cet appartement est très lumineux. Il bénéficie d'un potentiel exceptionnel d'extension de 25 m² et d'un emplacement de parking dans un futur immeuble de six étages. En exclusivité.

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Jérusalem, Israël
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