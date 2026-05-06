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Quartier résidentiel Rdj 4 pièces neuf bat yam proche mer

Bat Yam, Israël
depuis
$861,900
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6
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ID: 36008
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Daniel, 12

À propos du complexe

Immeuble neuf proche de la mer. Livraison sous 12 mois. RDJ avec jardin privatif - parking privé. Appartement familial + jardin.

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Bat Yam, Israël
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