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Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | 3 piÈces – rue ben yehuda

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
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ID: 35981
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

À propos du complexe

Situé dans l'un des secteurs les plus prisés du nord de Tel-Aviv, rue Ben Yehuda, cet appartement bénéficie d'un environnement urbain recherché, à proximité immédiate de la mer, des commerces, transports, cafés et pistes cyclables. Le quartier, en plein renouveau architectural grâce aux projets TAMA 38, représente aujourd'hui une adresse de valeur pour y vivre ou investir. 3 pièces, 72 m² intérieurs et 23 m² de terrasses, idéal pour profiter d'espaces extérieurs. Immeuble rénové après TAMA 38 avec ascenseur. Lumineux grâce à ses orientations Est, Nord et Sud, il offre une atmosphère agréable et une ventilation naturelle. Un bien rare dans ce secteur, adapté autant à une résidence principale qu'à un investissement avec fort potentiel patrimonial.

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Tel-Aviv, Israël
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