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Quartier résidentiel Spacieux

Jérusalem, Israël
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$3,11M
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ID: 36508
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Mordekhay Kaspi, 14

À propos du complexe

A vendre à Talpiot Nord - Penthouse 6 pièces d'environ 180 m² et un balcon de 40 m² avec vue sur le Mont du Temple Nouveau, conçu selon des normes élevées et lumineux 4 directions aériennes 4 salles de bains parking

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Jérusalem, Israël
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