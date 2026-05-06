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Quartier résidentiel NouveautÉ sur le marchÉ ! – 2 pièces avec balcon souccah à mekor haïm

Jérusalem, Israël
depuis
$6,400
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7
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ID: 35853
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de Mekor Haïm, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Park HaMesila et en face de tous les commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat, appartement neuf de 2 pièces d’une surface de 49 m² avec un balcon Souccah de 5 m². Appartement plein de charme, bénéficiant d’une vue dégagée orientée ouest. Prestations de qualité : pièce sécurisée (Mamad) améliorée, salle d’eau moderne, chauffage au sol, climatisation VRF, système Smart Home. Le bien dispose également d’un parking souterrain et d’une cave. Entrée immédiate.

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Jérusalem, Israël
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