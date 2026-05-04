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Quartier résidentiel Appartement de luxe a louer a jerusalem - waldorf astoria

Jérusalem, Israël
depuis
$30,000
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11
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ID: 35513
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Waldorf Astoria – Résidences de luxe, Jérusalem Dans l’une des résidences les plus prestigieuses de Jérusalem 4 pièces 3 suites complètes 2 espaces salon 2 cuisines 250 m², entièrement meublé haut standing Balcon Parking Service de sécurité (gardien) Lobby de prestige Prix incluant les charges (Vaad Bayit)

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Jérusalem, Israël
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