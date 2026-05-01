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Quartier résidentiel Panorama de rêve - potentiel

Jérusalem, Israël
depuis
$3,15M
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8
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ID: 35504
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avner Hay Shaki

À propos du complexe

Vivre face au panorama – Nouveau sur le marché et en exclusivité ! Vous recherchez un appartement sans aucun compromis ? Idéalement situé face au centre commercial, découvrez ce spacieux et lumineux 4 pièces aux prestations rares : Construction de qualité, lobby accueillant Mamad et accessibilité complète (ascenseur) Terrasse Souccah de 13 m² environ, offrant une vue dégagée relaxante. Potentiel d'agrandissement : Débarras et espace attenants à l'appartement. Parking privé couvert inscrit au Tabo. Calme et sérénité Ne laissez pas passer cette opportunité avant qu'elle ne soit saisie. Venez visiter !

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Jérusalem, Israël
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