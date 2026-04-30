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Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,41M
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6
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ID: 35499
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kalischer, 28

À propos du complexe

Immeuble historique restauré. Penthouse de 232 m² + 50 m² de terrasse de plain-pied. Belles prestations, calme, 4 orientations d'air, vue dégagée. Produit actuellement loué 40,000 shekels/mois.

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Tel-Aviv, Israël
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