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Quartier résidentiel Superbe appartement luxueux de 3 pièces en plein centre ville de hadera

Hadera, Israël
depuis
$1,99M
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8
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ID: 35268
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNasi, 73

À propos du complexe

BZH Au coeur du centre ville de Hadera, superbe et rare produit ! Proche toutes commodités, lumineux, agréable, luxueux, cuisine Casher, climatisation, terrasse, ascenseur, cave, parking !

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Hadera, Israël
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