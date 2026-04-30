Quartier résidentiel Baisse de prix !! vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleillé, entièrement rénové, au centre-ville de hadera, à un prix exceptionnel ?

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BZH
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une super affaire !
✅ Appartement 4 pièces lumineux d'environ 96 m²,
✅ Entièrement rénové,
✅️ Bon plan,
✅ Terrasse ensoleillée, orientation Sud-Ouest,
✅ Cuisine, carrelage, portes, salles de bains et toilettes neufs,
✅ Suite parentale,
✅️ 2 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée (Mamad),
✅ Au 3ᵉ étage avec ascenseur,
✅ Climatisation,
✅ Parking.
Immeuble bien entretenu, faibles charges !
À proximité des écoles, crèches et centre médical.
Accès rapide aux axes routiers 2, 4 et 6.
À la vente à seulement 1.600.000 NIS, au lieu de 1.695.000 NIS !!
Une visite sans tarder !
Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licence professionnelle 313736.
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Hadera, Israël
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