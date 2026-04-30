Quartier résidentiel À deux pas du marché carmel | nahalat binyamin | neve tzedek

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À LOUER – Sheffer Lane, Tel Aviv
À deux pas du marché Carmel | Nahalat Binyamin | Neve Tzedek
Situé dans l’un des premiers quartiers résidentiels de Tel Aviv, datant des années 1920 et initialement développé pour les employés de l’Anglo-Palestine Company (aujourd’hui Bank Leumi), ce passage calme offre un équilibre unique entre histoire et vie urbaine animée.
Appartement de 4 pièces en rez-de-chaussée
✔️ 3 chambres
✔️ 2 salles de bain
✔️ Mamad (pièce sécurisée)
✔️ Parking partagé dans la rue
? Disponible à partir du 1er août 2026
Possibilite de louer meuble
Situé dans un immeuble bien entretenu, cet appartement allie caractère, confort et emplacement central exceptionnel.
Pour plus d’informations ou organiser une visite, n’hésitez pas à nous contacter.
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Tel-Aviv, Israël
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