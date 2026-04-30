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Quartier résidentiel À deux pas du marché carmel | nahalat binyamin | neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$17,500
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ID: 35337
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shefer, 1

À propos du complexe

À LOUER – Sheffer Lane, Tel Aviv À deux pas du marché Carmel | Nahalat Binyamin | Neve Tzedek Situé dans l’un des premiers quartiers résidentiels de Tel Aviv, datant des années 1920 et initialement développé pour les employés de l’Anglo-Palestine Company (aujourd’hui Bank Leumi), ce passage calme offre un équilibre unique entre histoire et vie urbaine animée. Appartement de 4 pièces en rez-de-chaussée ✔️ 3 chambres ✔️ 2 salles de bain ✔️ Mamad (pièce sécurisée) ✔️ Parking partagé dans la rue ? Disponible à partir du 1er août 2026 Possibilite de louer meuble Situé dans un immeuble bien entretenu, cet appartement allie caractère, confort et emplacement central exceptionnel. Pour plus d’informations ou organiser une visite, n’hésitez pas à nous contacter.

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Tel-Aviv, Israël
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