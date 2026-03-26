Quartier résidentiel Appartement neuf 55+ haut de gamme avec vue dégagée sur coucher de soleil , kiryat yovel jérusalem - jerusalem immobilier 026786595

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À Jérusalem, dans le quartier en plein renouveau de Kiryat Yovel, au sein d’une résidence haut de gamme dédiée aux 55+, découvrez un appartement neuf, jamais habité, offrant un cadre de vie exceptionnel alliant confort, sécurité et sérénité. D’une superficie d’environ 73 m², initialement conçu en 4 pièces puis transformé en 3 pièces particulièrement spacieux, ce bien séduit par ses volumes généreux et sa luminosité remarquable. Le séjour s’ouvre sur une agréable terrasse ensoleillée d’environ 5 m² avec une vue dégagée sur de magnifiques couchers de soleil, apportant une véritable sensation de bien-être au quotidien. La cuisine, neuve et de très belle qualité, complète parfaitement l’ensemble. L’appartement dispose également d’un Mamad utilisé comme chambre, d’un parking privé en sous-sol ainsi que de trois ascenseurs dont Shabbat. Idéalement situé à proximité du tramway, des commerces, services médicaux et espaces verts, ce bien constitue une opportunité rare pour une vie confortable, moderne et sécurisée, disponible immédiatement.
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Jérusalem, Israël
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