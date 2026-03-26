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Quartier résidentiel Appartement neuf 55+ haut de gamme avec vue dégagée sur coucher de soleil , kiryat yovel jérusalem - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
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ID: 35045
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tahon

À propos du complexe

À Jérusalem, dans le quartier en plein renouveau de Kiryat Yovel, au sein d’une résidence haut de gamme dédiée aux 55+, découvrez un appartement neuf, jamais habité, offrant un cadre de vie exceptionnel alliant confort, sécurité et sérénité. D’une superficie d’environ 73 m², initialement conçu en 4 pièces puis transformé en 3 pièces particulièrement spacieux, ce bien séduit par ses volumes généreux et sa luminosité remarquable. Le séjour s’ouvre sur une agréable terrasse ensoleillée d’environ 5 m² avec une vue dégagée sur de magnifiques couchers de soleil, apportant une véritable sensation de bien-être au quotidien. La cuisine, neuve et de très belle qualité, complète parfaitement l’ensemble. L’appartement dispose également d’un Mamad utilisé comme chambre, d’un parking privé en sous-sol ainsi que de trois ascenseurs dont Shabbat. Idéalement situé à proximité du tramway, des commerces, services médicaux et espaces verts, ce bien constitue une opportunité rare pour une vie confortable, moderne et sécurisée, disponible immédiatement.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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