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Quartier résidentiel Beau 3 pièces quartier agamim

Ascalon, Israël
depuis
$490,628
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ID: 35011
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Beau 3 pièces, bon investissement récent

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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