Quartier résidentiel Superbe appartement 4 pièces avec terrasse – À deux pas du kikar et de la mer

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Magnifique appartement 4 pièces situé au 9ᵉ étage d’un immeuble moderne dans l’un des quartiers les plus recherchés de Netanya, à quelques minutes à pied du Kikar (place centrale) et de la plage.
L’appartement offre 111 m² habitables ainsi qu’une terrasse de 17 m² exposée nord-ouest, permettant de profiter d’une belle luminosité et d’une agréable brise marine.
Caractéristiques
111 m² habitables
Terrasse de 17 m²
4 pièces
9ᵉ étage
Exposition nord-ouest
Parking privé
Cave
Emplacement exceptionnel à proximité immédiate de la mer, du Kikar, des restaurants, cafés, commerces, supermarchés et transports.
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
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Alimentation et boissons
Loisirs
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