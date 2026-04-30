Quartier résidentiel Appartement neuf 5 pièces lumineux à jérusalem avec livraison rapide jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Imaginez entrer dans un appartement neuf, baigné de lumière, sans attendre des années de construction et sans compromis sur votre qualité de vie. Situé rue נבנצל, au cœur d’un secteur en plein développement et très recherché, cet appartement de 5 pièces offre 123 m² aux volumes généreux, avec une conception moderne pensée pour maximiser la luminosité naturelle tout au long de la journée. Situé au 12ème étage d’un immeuble neuf avec ascenseurs de Shabbat, il dispose d’un agréable balcon de 14 m², parfait pour se détendre ou recevoir. Deux parkings en sous-sol viennent compléter ce bien rare. Livraison dans environ 1 mois seulement, une opportunité exceptionnelle pour acquérir du neuf immédiatement. L appartement est livré vide mais il a ete meublé par IA pour avoir une meilleure idee de la qualité de vie attendue
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour