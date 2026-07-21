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Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
9
ID: 35149
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion, 60

À propos du complexe

Superbe emplacement en plein cœur de Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Immeuble neuf avec ascenseur et parking. 67m2 + 12m2 de terrasse. Parfait pour un premier achat ou investissement.

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Tel-Aviv, Israël
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Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,068
Référence : 6879 Quartier : Nord Immeuble bien entretenu 4 pièces Entièrement meublé Surface de 90 m² 2e étage avec ascenseur Climatisation 2 salles de bain, 2 toilettes Entrée immédiate
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