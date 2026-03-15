Quartier résidentiel Penthouse d’exception à netivot maarav

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Penthouse d’exception à Netivot Maarav – 4 pièces + terrasse
Offrez-vous le luxe d’un espace unique au cœur d’un quartier recherché de Netivot Maarav. Ce penthouse de 120 m² habitables a été transformé de 5 à 4 pièces spacieuses pour optimiser confort et fonctionnalité.
Situé au 4ème étage d’un immeuble de 4 étages construit en 2015, il bénéficie d’une terrasse privative de 68 m², idéale pour profiter du soleil et organiser des moments conviviaux en famille ou entre amis.
Vous apprécierez la proximité immédiate de toutes les commodités : commerces, écoles, transports et services, offrant un cadre de vie pratique et agréable.
Prix : 2 300 000 ₪ – livraison immédiate.
Une opportunité rare pour acquérir un penthouse alliant espace, confort et emplacement privilégié.
Localisation sur la carte
Netivot, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour