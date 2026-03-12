  1. Realting.com
  Israël
  Quartier résidentiel Rare ! rdj 4 pièces avec 140m2 jardin

Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
;
5
ID: 34929
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

À propos du complexe

Petit immeuble avec seulement 6 résidents, ascenseur et parking privé. Appartement 4 pièces – 100 m² avec terrasse de 56 m² et jardin privé de 96 m² inscrit au cadastre (Tabou). 3 orientations, grand salon lumineux avec grande cuisine, 3 toilettes, pièce Mamad, suite parentale avec salle de douche, climatisation. ???? 2 places de parking En plus, l’appartement comprend une unité indépendante d’environ 35 m² (2,5 pièces) avec salle de douche et cuisine. Accès direct depuis le jardin à l’unité. ⚠️ Appartement à rénover en partie

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Loisirs

