  2. Israël
  3. Jérusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - jerusalem

Jérusalem, Israël
$971,850
10
ID: 34923
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

À propos du complexe

Appartement neuf dans le quartier d’Arnona 3 pièces 80 m² Balcon de 6 m² Débarras et parking Pièce sécurisée (Mamad) Suite parentale Salle de bain et toilettes Ascenseur Vue panoramique

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$987,525
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,85M
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,473
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Quartier résidentiel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e étage et piscine privée | gindi tlv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$31,35M
Dominant Tel-Aviv depuis le 47e étage de la tour emblématique Gindi TLV, ce penthouse d’exception incarne le sommet du luxe résidentiel contemporain. Considéré comme le joyau du projet, il offre environ 900 mètres carrés d’espaces intérieurs, complétés par une vaste terrasse d’environ 360 mè…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces neuf avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$940,500
En plein cœur du centre ville, proche du tramway et à 10 min de la mamilla à pied : petit immeuble neuf de 3 étages avec lobby, ascenseurs de chabbat, et superbe patio verdoyant ! Appartement 2 pièces 58m2 + balcon Soucca, très lumineux, spacieux, entièrement agencé et meublé par une archit…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
La Perle Rare ! City Appartement 4 pièces neuf, résidence avec piscine Dimri, 140m2 + 20m2 terrasse + 10m2 balcon, cave, parking, clim, 21eme étage sud. Jamais habité, libre immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
