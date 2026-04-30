  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc

Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc

Hadera, Israël
depuis
$2,53M
21/04/2026
$2,53M
14/04/2026
$829,840
13/04/2026
$827,310
11/04/2026
$832,370
10/04/2026
$824,780
09/04/2026
$819,720
08/04/2026
$812,130
07/04/2026
$804,540
03/04/2026
$807,070
02/04/2026
$809,600
01/04/2026
$802,010
31/03/2026
$796,950
30/03/2026
$802,010
10/03/2026
$793,155
;
4
Laisser une demande
ID: 34250
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un projet neuf dans l’un des meilleurs quartiers de Hadera “Le Parc”. La construction au design architectural vous propose de vivre dans un complexe de deux immeuble au pied d’une galerie commerciale où de belles enseignes seront présentes . Vous désirez habiter dans une rue calme et en plein dans le parc ce projet neuf est fait pour vous . Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vivre dans le quartier du parc de Hadera peut être attrayant. Tout d'abord, le parc lui-même offre un environnement naturel magnifique où vous pourrez vous détendre, vous promener et profiter de la nature. Il peut être très agréable de vivre à proximité d'un espace vert aussi vaste. De plus, le quartier du parc de Hadera est généralement calme et paisible, ce qui en fait un endroit idéal pour les familles ou les personnes qui cherchent à échapper à l'agitation de la ville. En termes de commodités, le quartier est souvent bien équipé avec des écoles, des commerces et des services à proximité. Vous pourriez donc bénéficier d'un accès facile à tout ce dont vous avez besoin au quotidien. En résumé, vivre dans le quartier du parc de Hadera offre un cadre naturel agréable, un environnement calme, des commodités à proximité et une bonne accessibilité à d'autres régions d'Israël. Prenez votre voiture et vous serez à 30 minutes de Tel Aviv 30 minutes de Haifa 10 minutes de la plage de hadera Caractéristiques du projet Très beau lobby double décoré par architect pour une intimité maximale des proprietaires. Une salle de sport,tres beau jardin suspendu Trois ascenseurs dont un chabbatique Une vue degagée des les premiers étages. Projet avec garantie bancaire Durée de la construction 3 ans Démarrage de la construction prévu pour décembre 2024 Chaque appartement est vendu avec une place parking privé et une cave Prestation de haut standing Caractéristiques de l appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Préparation à la climatisation Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie mitigeur Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Plusieurs appartements sont à la vente 3 pièces surface 83,5m2 + 7,2m2 terrasse 4 pièces surface 106m2 +15,2 m2 terrasse 5 pièces surface 127m2 + 25,8m2 terrasse

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 piÈces
Nahariya, Israël
depuis
$846,240
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec ascenseur, parking, cave et balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble de standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,53M
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,07M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israël
depuis
$2,53M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, bon emplacement, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, dans un immeuble neuf, magnifique, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,08M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minut…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Quartier résidentiel Appartement confortable de 2 pièces au cœur de jérusalem - opportunité d'investissement idéale -
Jérusalem, Israël
depuis
$613,360
Situé dans une charmante rue piétonne du centre animé de Jérusalem, cet appartement de 40 mètres carrés avec 1 chambre offre un confort et un charme imbattables. À seulement 10 marches du niveau de la rue et à 20 minutes à pied de la vieille ville et du mur occidental, cet appartement est pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$4,66M
Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller