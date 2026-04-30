Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
LE GÉNÉRAL BAT YAM
Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme
Immeuble : Tour de 41 étages
Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot
Livraison fin 2029
Plage : environ 700–800 m
Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv
Le projet
Un programme résidentiel très haut de gamme dans un emplacement stratégique de Bat Yam.
Conception moderne, volumes optimisés, terrasses avec vues mer / ville selon étage, orientation et typologie.
Typologies disponibles
• Appartements 2, 3 et 4 pièces
• Penthouses aux étages supérieurs
Services 5 étoiles
? Piscine
? Salle de sport
? Spa & espaces bien-être
? Rooftop aménagé
? Gardiennage 24/7
? Conciergerie
? Lounge résidents
? Espaces de coworking
Conditions de règlement
• 20 % à la signature du contrat
• 41 % pendant la construction
• 39 % à la remise des clés
Contact commercial
Mardochée Khayat
The Agencis® – spécialiste des projets neufs en Israël
052-336-21-21
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour