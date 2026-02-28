Quartier résidentiel Panorama sud-ouest, résidence récente

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
✨ NOUVEAUTÉ – MEKOR HAÏM ✨
Dans le quartier recherché de Mekor Haïm, à proximité immédiate de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade verdoyante du Parc HaMesila menant directement à la Moshava Germanit, et face aux commerces et supermarchés de Talpiot.
Situé dans un immeuble boutique récent avec très beau lobby et ascenseur de Shabbat, découvrez ce magnifique appartement 3 pièces au 7ᵉ étage, offrant confort, lumière et vue exceptionnelle.
D’une superficie de 66 m² intérieurs + 4 m² de balcon, l’appartement bénéficie d’une orientation plein sud, garantissant une luminosité absolue tout au long de la journée.
Le séjour, baigné de lumière, s’ouvre sur un balcon avec vue panoramique ouverte sur les montagnes, une vue dégagée, spectaculaire.
La cuisine, entièrement upgradée, est vendue équipée :
✔️ Four
✔️ Plaque de cuisson au gaz
✔️ Deux éviers
✔️ Machine à laver
✔️ Sèche-linge
L’appartement comprend également :
• Mamad (chambre forte)
• Salle de bain moderne avec douche
• Chauffage au sol
• Climatisation centrale
Le bien est vendu avec une place de parking souterraine et une cave privative, un confort supplémentaire très recherché.
???? Un appartement clé en main, lumineux, fonctionnel et idéalement situé.
???? Proposé à un excellent prix pour le secteur.
Au pied de la futur ligne de Tramway !
Jérusalem, Israël
